La Lega Serie A, in collaborazione con la Figc, ha inauguratoil nuovo centro di produzione e la Var Room. Questo il commento del presidente di Lega Paolo Dal Pino: "Giovedì la prima assemblea media company? È un centro di produzione di contenuti televisivi. Con questa struttura si realizza il primo sogno condiviso con De SiervoSe noi domani volessimo creare una media company, avremmo già tutte le strutture pronte per distribuire i nostri contenuti. Credo sia un grandissimo lavoro messo in piedi seguendo una visione di lungo periodo che ci pone più avanti rispetto alle altre leghe europee. Una Var Room cosìe nessuno degli altri campionati ha un centro di produzione integrato come il nostro. Credo sia giusto celebrare questo primo tassello di un progetto che spero si trasformi in qualcosa di concreto e operativo per le nostre squadre che hanno bisogno di avere una visione di sistema forte."