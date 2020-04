Nei prossimi giorni il Governo deciderà quando gli sportivi potranno riprendere gli allenamenti e quindi ripartiranno le varie competizioni. La Figc, intanto, inizia a portarsi avanti: allo studio ci sarebbe un protocollo da destinare alle squadre per gestire la ripresa in ottemperanza delle regole di sicurezza sanitaria. Più tamponi, maxi-ritiri, allenamenti in gruppi e sanificazione delle strutture.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il protocollo sarà stilato dallo staff medico scientifico azzurro e prevederà innanzitutto il tampone ai tesserati ogni tre giorni a spese delle società per accertare che tutti siano negativi. Successivamente gli allenamenti inizieranno a piccoli gruppi per poi riunirsi per le tre settimane di sedute al completo prima della prima partita ufficiale. Insomma un protocollo dettagliato, ma che rispetta le regole di sicurezza.