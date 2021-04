1









Piero Sandulli, Presidente della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, è tornato a parlare commentando il caso Suarez e Calciopoli: “I giudici prendono atto ed esaminano ciò che viene portato sui loro tavoli. Ci fu un tentato illecito, ma che fosse arrivato a conclusione non è stato accertato. Che ci fossero abitudini insane è fuori di dubbio, ma non è provato che queste avessero alterato i risultati”.



RETROCESSIONE E INTER - "La pena - continua a Radio Bianconera - fu rivista rispetto a quella del Giudice di primo piano, ma ne erano consapevoli anche i dirigenti del club. Io non avrei assegnato lo scudetto all’Inter terza classificata, non aveva vinto nulla. Era bene che ci fosse un buco per ricordare quelle anomalie”. SUAREZ - “Dal punto di vista della giustizia sportiva non ci sono alterazioni perché il calciatore non è stato tesserato, quindi allo stato attuale il club non rischia nulla".