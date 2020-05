Come annunciato da Sky Sport, oggi la Figc ha consegnato il protocollo per le gare del campionato in vista della possibile ripresa della Serie A al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto. Un ulteriore passaggio verso la ripresa della Serie A, in attesa di giovedì 28 maggio, giorno in cui i vertici del calcio italiano, insieme al ministro Spadafora, sceglieranno se e quando riprendere il campionato.