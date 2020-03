Oggi la Figc invia le proprie proposte al Coni e al ministero dello Sport per rimediare alla crisi economica. La richiesta dello stato di crisi per il sistema include l'estensione della cassa integrazione ai calciatori con contratti fino ai 50 mila lordi annui, la proroga delle concessioni sugli impianti, la sospensione dei canoni di locazione. Nel prossimo decreto di aprile potrebbe entrare la sospensione per un anno del divieto per le sponsorizzazioni delle agenzie di scommesse. Il presidente del Coni, Malagò apre: "Ora è giusto cambiare la normativa".