La Figc è al lavoro per convincere il governo a riaprire gli stadi già quest'estate, ovviamente a capienza ridotta per rispettare le distanza di sicurezza. A partire dalle aree hospitality, magari invitando i medici e gli infermieri eroi nella battaglia al coronavirus.



LA PROPOSTA - Infront propone l'app HR Tech Suite realizzata dall'azienda bresciana Gulliver e già utilizzata per il rientro al lavoro con alert per la sicurezza, scanner per la temperatura, braccialetto e smartphone per il tracking. Intanto il Codacons studia una class action per chiedere i rimborsi agli abbonati.