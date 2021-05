Come riporta Ansa, il Consiglio federale della Figc ha deliberato il rinvio del pagamento della rata di marzo degli stipendi dei club di Serie A di un mese. Slitta dunque la scadenza del pagamento annesso da maggio a giugno.



Oggi, infatti, è una giornata importante per il calcio italiano: in corso c’è la riunione del Consiglio federale in videoconferenza, sul tavolo tanti argomenti tra i quali il tema stipendi, per i quali i club di Serie A hanno chiesto il taglio di alcune mensilità oppure lo stillamento di esse. Così facendo, la Figc ha solo parzialmente affrontato il dibattito, spostando la scadenza degli stipendi di marzo da maggio a giungo.