La Lega Serie A chiama la Figc, si va verso un accordo. Oggi il Consiglio Federale darà un via libera formale agli accordi con i calciatori: chiunque non fosse in grado di pagare gli stipendi potrà rimandare i pagamenti, a patto di avere un accordo firmato con i dipendenti in sede protetta, ossia alla commissione provinciale del lavoro. E non servirà nemmeno averlo con tutti: l'importante sarà pagare regolarmente chi non dovesse aderire. Così permetterà a chi non fosse in grado di pagare di accordarsi per versare gli stipendi più avanti: anche a maggio. Evitando così il rischio di una penalizzazione in classifica, come l'Inter. Ieri i nerazzurri hanno saldato luglio e agosto, ma mancano ancora gli altri.