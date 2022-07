A partire dal 2023 la FIGC proverà a ridurre l’impatto delle plusvalenze. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, la Federcalcio proverà ad eliminarle dagli indicatori che controllano i conti della società: non essendo possibile vietarle o punirle, come dimostra l’ultima inchiesta della giustizia sportiva, e quindi è necessario un cambiamento. La Federazione ne è convinta e la riforma sarà approvata a luglio. La riforma prevede l’introduzione dal 2023/2024 di una serie di parametri più stringenti per controllare i conti dei club, intanto le plusvalenze non saranno più una delle tante voci del fatturato.