Attraverso delle dichiarazioni riòasciate, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha annunciato la data di una nuova assemblea per discutere della riforma dei campionati.'Il 12 dicembre si terrà un'assemblea straordinaria per modificare l'articolo 27 dello Statuto per arrivare a riforma dei campionati: quel giorno stabiliremo chi, quando e come avrà voglia di rinnovare il mondo del calcio'.