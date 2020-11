Il consigliere della FIGC, Pietro Lo Monaco, ha 'ribaltato' la sentenza arrivata in serata su Juve-Napoli: "Tutto prevedibile. Io mi ero già pronunciato e penso ancora che la partita si ripeterà. La questione è di buonsenso: cosa c'entra il Napoli se il protocollo al tempo era lacunoso e prevedeva la sovranità dell'Asl? Se questa ha deciso di non farli partire, non vedo cosa c'entrassero... La FIGC si è attenuta alle regole: la non presenza allo stadio questo prevedeva, poi ci sono i ricorsi al Consiglio di Stato. La data del recupero? Se non sbaglio verso gennaio, leggevo il 13", le parole a TMW Radio.