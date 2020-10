53









11.55 - Indetta una riunione straordinaria nella sede della FIGC: si sta prendendo una decisione su Juve-Napoli in questo momento. Si va verso il rinvio dei match, discussione in corso.



Juve-Napoli, come andrà a finire. Ne ha parlato Pietro Lo Monaco, consigliere della FIGC a Radio Kiss Kiss: "Si va verso il rinvio? Sì, si va verso questa strada, Juventus-Napoli sarà rinviata a data da destinarsi. La circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara”.



SVILUPPI - Si attendono dunque sviluppi, o magari una presa di posizione della Juventus. Al momento, non sono previsti ulteriori interventi da parte della società bianconera, che resta ferma sulla volontà di giocare questa sera ed eventualmente di richiedere il 3-0 a tavolino se gli azzurri - come sembra ormai scontato - non dovessero presentarsi. Le parole di Lo Monaco vanno nella direzione opposta a quella della Lega, che parlava di protocollo da rispettare.