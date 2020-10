2









A TMW Radio, il consigliere FIGC Pietro Lo Monaco ha parlato di Juve-Napoli: "Ho espresso a più riprese la mia preoccupazione. C'è un comunicato della Lega che ribadisce la forza del protocollo e ne conferma l'attuazione, ma aggiunge "fatto salvo decisioni dell'autorità regionale o locale". La Asl lo è, e quindi è tutto legittimo. L'errore è a monte: quando è stato sancito il protocollo, dovevano essere coinvolte le autorità regionali e locali perché non intervenissero in questi casi, ma è stata fatta una scelta. Erano due le soluzioni: o stoppare tutto in caso di ritorno del Covid, oppure gestirlo. Episodi del genere fanno parte della gestione, e serve il buonsenso per queste situazioni: rispettare il protocollo, coinvolgendo però anche le autorità regionali e locali affinché non mettessero becco. Sta nella loro legittimità proibire al Napoli di recarsi a Torino, e così è stato fatto. La Lega vuole mantenere il suo percorso per magari far vincere 3-0 la partita a tavolino, ma nessun appello potrà confermarlo: la partita si rigiocherà sicuramente. Bisogna sancire la preminenza del protocollo su altri discorsi, ed andare avanti provando a gestire le conseguenze del Covid. Dalla Juve? Mi aspetto buonsenso".