La FIGC, con il comunicato ufficiale n. 143/A, ha fissato “termini e adempimenti per le integrazioni al campionato di Serie C 2019-20” in materia di Seconde Squadre.



Le società che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale integrazione dell’organico di Serie C 2019/2020 con le loro Seconde Squadre, dovranno presentare, entro il termine perentorio del 5 luglio 2019, ore 13:00, apposita domanda alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie C, corredata dalla documentazione di seguito indicata. La domanda alla F.I.G.C. deve essere corredata:

- dalla documentazione di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 maggio 2019, relativa all’impianto sportivo;

- dalla documentazione attestante l’impegno a dotarsi, entro il 31 luglio 2019, per la Seconda squadra delle figure previste dal Titolo III), punto 2) lett. a), b), c), d), e), f), g) e q) del Comunicato Ufficiale n. 101/A del 17 aprile 2019, secondo le modalità ivi stabilite.



Il mancato rispetto del termine del 31 luglio 2019, comporterà l’applicazione delle medesime sanzioni previste per le società di Serie C dal suddetto Comunicato Ufficiale;



La domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere corredata:

- dalla domanda di iscrizione alla Lega Italiana Calcio Professionistico;

- dal versamento in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico un contributo straordinario di euro 1.200.000,00, che verrà richiesto per ogni anno di iscrizione.



Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) Comunicato Ufficiale n. 101/A del 17 aprile 2019 come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 maggio 2019, devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine dell’8 luglio 2019. L’ammissione della Seconda squadra al Campionato Serie C 2019/2020 sarà altresì condizionata alla ammissione della società al Campionato di Serie A 2019/2020.



Le decisioni in merito alle domande di integrazione dell’organico del Campionato Serie C con le Seconde squadre 2019/2020 saranno assunte dal Consiglio Federale. Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di integrazione dell’organico, sarà consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI- Sezione sulle competizioni professionistiche- da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1629 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019 e pubblicato sul sito del CONI.