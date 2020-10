1









L'ex direttore generale della FIGC, Valentini, ha parlato di Juve-Napoli: "Da quello che leggo sui vari giornali, la dirigenza della Juventus ha fatto già sapere che accetterà la decisione del Giudice Sportivo senza battere ciglio. Il comportamento dei bianconeri è stato assolutamente regolamentare, perché la Lega non aveva rinviato la gara e la squadra non poteva fare a meno di scendere in campo, come hanno fatto anche i direttori di gara. Sono un grande estimatore di Vincenzo De Luca, ma non mi piace per niente l'intervento che ha fatto ieri: è stato scomposto, sgradevole e pretestuoso. Non capisco cosa c'entri un'autorità politica in una vicenda ancora in corso e tutta sportiva".