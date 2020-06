Una bozza di intesa segreta per prolungare dal 30 giugno al 31 agosto i contratti dei calciatori per il 2019/20. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela che la Figc sta lavorando con tutte le parti in causa (Serie A, B, Lega Pro, Aic, Aiac) e il protocollo di intenti è a buon punto: se sarà firmato da tutti e l'Assocalciatori raggiungerà con le leghe la proroga per l'estensione dell'accordo collettivo, la strada sarà in discesa.