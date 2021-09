La Procura della Figc ha aperto un fascicolo sui cori razzisti agli indirizzi di Tiemoué Bakayoko durante Milan-Lazio. Così l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis all'Ansa:Vogliamo ancora una volta confermare il nostro impegno per evitare simili atteggiamenti in futuro, collaborando con gli altri club e le istituzioni per raggiungere un obiettivo comune. Il mondo del calcio deve rimanere unito per tutelare tutti i giocatori in modo deciso e senza compromessi. L'intolleranza non è un problema creato dal calcio, ma senza dubbio si riflette nel calcio. Per questo motivo, continueremo nel nostro sforzo di portare cambiamento attraverso il calcio e lanceremo altre iniziative di sensibilizzazione nei prossimi giorni".