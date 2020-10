E se non dovesse finire il campionato? Potrebbe finire anche il calcio italiano. A raccontarlo è Tuttosport, che sottolinea come difficilmente la Serie A potrebbe ottenere i soldi dei diritti televisivi. In questo momento, infatti, esiste già un contenzioso con Sky: in ballo c'è l'ultima rata della scorsa stagione, finito in modo particolare subito dopo il lockdown. I bilanci piangono e i soldi scarseggiano: per questo finire il campionato, e farlo secondo il calendario, rappresenterebbe il primo passo verso la sopravvivenza. La salute resta priorità, ma i conti del calcio non possono essere trattati con questo pressapochismo.