Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha spiegato il motivo per il quale la Lega Serie A ha respinto la proposta del ministro dello sport Vincenzo Spadafora di trasmettere in chiaro Juventus-Inter: "La proposta non è stata accettata per un vincolo normativo e per rispetto di vincoli contrattuali già assunti - ha detto Gravina a Porta a Porta - L'idea di Spadafora in un momento delicato come quello che stiamo vivendo sarebbe stata sicuramente una soluzione che avrebbe dato distensione sociale della quale abbiamo bisogno, senza dubbio".