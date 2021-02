Il presidente in carica Gabriele Gravina corre verso la rielezione, ma lo sfidante Cosimo Sibilia non si dà per vinto e confida nell'alleanza col patron della Lazio Claudio Lotito per tentare una rimonta in extremis e giocarsi fino in fondo le sue carte per la poltrona di numero uno della Federcalcio. E' questa la sintesi di ciò che andrà in scena oggi, a partire dalle 10.30 presso l'Hotel Rome Cavalieri della Capitale, quando i due candidati per la presidenza della FIGC si troveranno l'uno di fronte all'altro dopo un recente passato da alleati.