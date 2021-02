2









In un'intervista concessa a La Verità, Gabriele Gravina ha parlato del caso Suarez e delle carte arrivate in Procura Federale. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho letto quello che è stato scritto sui giornali, la Procura federale ha chiesto gli atti alla Procura della repubblica. Non appena li metterà a disposizione, la vicenda verrà approfondita anche dal punto di vista sportivo con serietà e imparzialità". Il presidente Federale si è poi espresso sulle due liti che hanno animato le ultime settimane di calcio italiano: da Ibrahimovic contro Lukaku ad Antonio Conte con Andrea Agnelli: "Auspico un generale ridimensionamento, nei modi e nei toni, di tutti i protagonisti del nostro mondo".