Il contesto



L'annuncio ufficiale



Può essere rieletto?

Gabrieleha sorpreso il mondo del calcio italiano: il 4 novembre prossimo si terranno le elezioni per il nuovo presidente della Federcalcio. Il numero uno di via Allegri, probabilmente stanco delle critiche incessanti sia dalla politica che dal mondo sportivo, ha deciso di anticipare la scadenza delle elezioni previste per marzo 2025.Gravina, già da prima degli, rifletteva sulla possibilità di lasciare l'incarico. Il fallimento della Nazionale in Germania ha solo accelerato questo processo. Domenica scorsa, dopo la sconfitta contro la Svizzera e l'eliminazione senza onore degli azzurri, Gravina ha annunciato che le elezioni si sarebbero tenute nella prima data utile dopo le Olimpiadi.Ieri, al rientro a Roma, è arrivato il comunicato ufficiale. La convocazione delle elezioni è stata fissata per il 4 novembre 2024, presso l’. All’ordine del giorno ci sono vari punti, tra cui lLa mossa di Gravina può essere interpretata in due modi. Potrebbe essere un modo per scaricare le responsabilità e abbandonare la scena, lasciando ai suoi successori il compito di gestire la situazione. Oppure, potrebbe essere una strategia per anticipare i tempi e ridurre le possibilità dei suoi avversari di organizzarsi e candidarsi contro di lui.Le ingerenze esterne, specialmente quelle politiche, hanno indispettito. La sua affermazione che "le elezioni sono l’unica sede democratica" sottolinea la sua volontà di difendere l'autonomia della. Tuttavia, i continui attacchi e la mancanza di sostegno all'interno del mondo del calcio potrebbero averlo stancato definitivamente.ha buoni rapporti con i Dilettanti, la Lega Pro e le associazioni di categoria (allenatori e calciatori), che apprezzano il suo lavoro e la sua serietà. Tuttavia, non gode del sostegno della Lega di Serie A, dove figura tra i principali oppositori Claudio, e la Serie B potrebbe seguirne. Anche gli arbitri, in una fase di confusione interna, non sono un supporto sicuro.





