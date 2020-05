Standby. In via Allegri e in via Rosellini ci si aspetta una mossa del governo. Del resto, Lega e Figc hanno vissuto ieri una giornata tutto sommato tranquilla: la sensazione è che si sia fatto tutto il necessario per ripartire. Dal Pino e l'ad De Siervo, varate tre ipotesi per il nuovo calendario, valutano come aiutare a trovare liquidità per i club, preparando il tavolo di giovedì nel quale si parlerà di diritti tv e di come comportarsi con i broadcast. Nel frattempo, il governo sta mettendo a punto il decreto di maggio: misure economiche per la ripresa delle imprese, ma ci sarà un importante capitolo riserato ai contributi per lo sport. No, nessun annuncio sul blocco della Serie A.