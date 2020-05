Secondo quanto riportato dall'Ansa, la Figc e il comitato tecnico-scientifico del governo si incontreranno nella giornata di giovedì per parlare e trattare i punti salienti del protocollo per la ripresa della Serie A. Se fino ad ora i club hanno potuto riattivare i centri sportivi soltanto per gli allenamenti individuali l'incontro servirà a delineare le linee guida per la ripresa di quelli che saranno gli allenamenti collettivi. Sicuramente un incontro molto atteso, una riunione dalla quale potrebbe uscire una decisione sulla prossima ripresa del campionato in accordo con il Governo.