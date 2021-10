Dopo la diffida di Lotito, è arrivata, via Ansa, la risposta della FIGC: "Basta mistificazioni, la colpevolezza di Lotito è stata accertata. stupore nell'apprendere come nelle ricostruzioni del presidente Lotito e dei suoi avvocati si parli erroneamente di deferimento eludendo artatamente il punto 4 della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, dove c'è scritto chiaramente che l'aver schierato un calciatore positivo in campo e uno in panchina rappresenta una negligenza e una responsabilità molto gravi".