Durante l'ultimo Consiglio Federale, la Federcalcio ha votato all'unanimità a favore del nuovo sistema di Licenze Nazionali 2024-25. Secondo quanto riportato da Calcio E Finanza, è stato stabilito il termine finale, fissato al 4 giugno, entro cui presentare la domanda di ammissione alla prossima Serie A. Gli aspiranti dovranno impegnarsi a non partecipare a competizioni al di fuori di quelle organizzate da FIFA, UEFA e FIGC.

La clausola che impedisce la partecipazione alla Superlega è già stata introdotta nel 2021, in seguito al primo fallito tentativo di creare una lega da parte di dodici club europei. Tale decisione rappresenta una risposta agli eventi recenti, compresa la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha riconosciuto un abuso di posizione dominante da parte di UEFA e FIFA. Ciò ha dato impulso a chi desidera organizzare competizioni alternative, favorendo i progetti come A22 per la Superlega, caratterizzati da un formato ibrido e un sistema di promozioni e retrocessioni su tre livelli.