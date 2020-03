L’emergenza Coronavirus continua a mettere in ginocchio il calcio italiano. La Figc ha infatti deciso, con un comunicato ufficiale di sospendere l’attività del settore giovanile e scolastico fino al prossimo 15 marzo. Dovranno inoltre, essere sospesi fino al 3 aprile i Tornei Nazionali ed Internazionali di Settore Giovanile e Scolastico organizzati dalle società.



COMUNICATO: "Campionati giovanili Nazionali (Under 18, Under 17, Under 16, Under 15 Serie A, B e C, ivi compresi i Campionati Nazionali femminili Under 15 e Under 17)». Sospese anche le «Attività di base ivi incluse le sedute di allenamento pressi i Centri di Base e le scuole Calcio".