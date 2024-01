Cosa dice il regolamento ufficiale?

La Federazione Italiana Giuoco Calcio () ha preso una posizione decisa contro la Superlega . Un membro del Parlamento europeo tedesco,, ha sollevatoalriguardante una norma che obbliga i club italiani a non partecipare a competizioni come la Superlega.Manders ha sottolineato cheHa inoltre chiesto se la Commissione abbia intenzione di intraprendere azioni per avvisare la FIGC di questo comportamento illegale e quali misure prenderà se la FIGC, nonostante l'avviso, continuerà a violare il diritto dell'UE.Nel 2021, l'Italia ha modificato l'articolo 16 delle Norme Organizzative Interne del Calcio (NOIF), stabilendo che le società calcistiche italiane si impegnino a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, UEFA e FIGC. La partecipazione a tali competizioni comporterebbe la decadenza dell'affiliazione alla FIGC. IQuesta norma è stata adottata per contrastare la, che minacciano l'equilibrio e l'integrità delle competizioni ufficiali riconosciute dalle istituzioni calcistiche internazionali. La FIGC ha quindi adottato misure per proteggere la struttura e l'organizzazione del calcio italiano da tali minacce.