Ieri, nel Consiglio Federale che ha visto nascere la norma anti-SuperLega per poter ottenere la licenza nazionale, tra le tante altre cose è stato disposto un aumento di stipendio annuale per il presidente della Figc Gabriele Gravina. Come rivela il Fatto Quotidiano, Gravina finora percepiva 36 mila euro lordi. Adesso, invece, si arriverà a un massimo di 390 mila, considerando anche l'indennizzo derivante dalla sua nomina all'interno del comitato esecutivo della Uefa. Anche il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha visto i suoi emolumenti aumentare durante la scorsa stagione.