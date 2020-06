Al via il Consiglio Federale che può decidere le sorti della Juve Women. Negli uffici di Roma, la FIGC si riunisce per decretare i vincitori di Serie A e Serie B femminili, oltre all'approvazione del bilancio e la stesura del format del piano B di playoff e playout per la Serie A. Sono presenti fisicamente Lotito, Ghirelli, Sibilia, Ulivieri e Tommasi. Il resto del board decisionale è collegato in call-canference. La squadra femminile bianconera aspetta con trepidazione le decisioni sullo scudetto: stando alle parole di Gravina, dovrebbe essere solo una formalità.