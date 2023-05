Dal sito dellaA trentotto anni dalla tragedia che ha sconvolto non solo il mondo del calcio, lunedì 29 maggio si terrà un incontro per ricordare la drammatica finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, disputata allo stadio ‘Heysel’ di Bruxelles, e la strage che ne scaturì, con trentanove vittime tra gli spettatori di quella partita.L’evento si terrà nella sala conferenze ‘Mario Valitutti’ del Museo del Calcio dalle ore 10. Interverranno il presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani; il presidente dell’Associazione fra i Familiari delle Vittime dell’Heysel, Andrea Lorentini; il direttore del Centro Tecnico Federale di Coverciano, Maurizio Francini, e l’ex difensore della Juventus, che prese parte a quella sfida, Sergio Brio. L’incontro sarà moderato dal giornalista Francesco Caremani e vedrà la presenza anche dei ragazzi di tre scuole, sottolineando la volontà del Museo del Calcio di promuovere la conoscenza della storia calcistica anche tra i più giovani, con l’obiettivo di non far dimenticare quella tragedia. Assisteranno quindi all’incontro anche gli studenti di due licei sportivi di Firenze, ‘Scuole Pie Fiorentine’ e ‘Gobetti-Volta, e il liceo sportivo di Sabaudia, ‘Giulio Cesare’.