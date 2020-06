La FifPro, il sindacato mondiale dei calciatori, chiede uno "stop di 5-6 settimane" tra la fine di questa stagione e la fine della prossima: "Dalla ripresa, osserviamo un primo picco di infortuni a causa della preparazione insufficiente e del fitto calendario delle partite. L’impatto del Covid-19 consiste anche in un programma ancora più intenso per i prossimi due anni - si legge nel comunicato stampa -. La risposta deve assumere la forma di garanzie migliori e più innovative per la salute dei giocatori".