Fifa 22 continua a svelare i candidati TOTY (Team of the year) e ora tocca ai centrocampisti che si giocano l'ingresso nella squadra dell'anno di Ultimate Team. Accanto a mostri sacri come Kanté, De Bruyne e Bruno Fernandes, c'è anche tanto dell'Italia campione d'Europa: Barella, Jorginho, Locatelli e Verratti sono nell'elenco. Spazio anche per l'ex Milan Paquetà e giovani in rampa di lancio: Bellingham, Pedri e Wirtz.



I CANDIDATI



Nicolò Barella - Inter

Jude Bellingham - Borussia Dortmund

Bruno Fernandes - Manchester United

Casemiro - Real Madrid

Dani Olmo - RB Lipsia

Kevin De Bruyne - Manchester City

Luis Diaz - Porto

Fabinho - Liverpool

Nabil Fekir - Betis

Phil Foden - Manchester City

Leon Goretzka - Bayern Monaco

Jorginho - Chelsea

N'Golo Kanté - Chelsea

Joshua Kimmich - Bayern Monaco

Filip Kostic - Eintracht Francoforte

Manuel Locatelli - Piemonte Calcio (Juventus)

Lucas Paquetà - Lione

Marcos Llorente - Atletico Madrid

Luka Modric - Real Madrid

Mason Mount - Chelsea

Thomas Muller - Bayern Monaco

Pedri - Barcellona

Declan Rice - West Ham

Heung-min Son - Tottenham

Florian Wirtz - Bayer Leverkusen