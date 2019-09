Your browser does not support iframes.

Sì, è arrivato quel periodo dell'anno. No, non l'inizio della scuola, il ritorno dalle ferie. Nemmeno qualche strana festività di cui non conoscete l'esistenza. Semplicemente, sono arrivate le quotazioni dei giocatori del nuovo FIFA20. Quantomeno quelle dei top players nell'ultimissima edizione del più famoso videogame di EASports. E allora, ecco un po' di curiosità: innanzitutto, Ronaldo non è più forte. Il leader assoluto è Leo Messi, a quota 94. Segue CR7 a 93, poi Neymar a 92. Il primo italiano è Chiellini, 89, forte quanto Mbappé, Kane e Lewandowski. Il difensore più difficile da superare è invece Van Dijk, quota 90.



Nella gallery dedicata, la top ten delle valutazioni.