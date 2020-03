1









A seguito delle decisione della Uefa di rinviare gli Europei del 2020 al 2021, e di quella della CONMEBOL di fare lo stesso per la Copa America, la Fifa ha scelto di rinviare a data da destinarsi la prima edizione del rinnovato Mondiale per Club, con 24 squadre presenti di cui 8 europee e altrettante provenienti dal Sud America.



Con una nota ufficiale la Fifa ha disposto che il Mondiale per club (Fifa Club World Cup) verrà rischedulata in un secondo momento, e potrebbe tenersi o nel 2022 o nel 2023.