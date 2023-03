. La Fifa, in una nota inviata a Sky Sports News ha specificato: "La FIFA conferma che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (FIGC), il presidente della commissione disciplinare della FIFA ha deciso di estendere le sanzioni imposte dalla FIGC ai diversi funzionari calcistici affinché abbiano effetto a livello mondiale". Una situazione che coinvolge Fabio, ex dirigente Juve ora ds del Tottenham, le cui sanzioni per il processo plusvalenze varranno anche in Inghilterra.