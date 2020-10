Il coronavirus si sta diffondendo nuovamente nel mondo del calcio, e le trasferte in giro per il mondo sono sicuramente un potenziale veicolo per far viaggiare il Covid-19. La Fifa, prendendo atto della situazione, ha implementato un nuovo protocollo per quanto riguarda l'obbligo dei club di lasciar liberi i propri giocatori di andare in nazionale. L'organo del calcio mondiale, infatti, ha stabilito che per le Qualificazioni di Qatar 2022 in programma l'anno prossimo i club potrannno rifiutarsi di mandare un proprio tesserato a giocare con la sua nazionale, nei seguenti casi:

- Se è previsto un periodo di almeno 5 giorni di quarantena all'arrivo nel Paese in cui si disputerà il match tra nazionali, o nel Paese del club

- Se nel Paese della partita e/o quello del club ci sono restrizioni in ingresso e/o in uscita, senza possibilità di fare eccezioni

Queste regole non sono valide dunque per la Nations League, che è una competizione Uefa.