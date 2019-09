Virgil Van Dijk è favorito su Cristiano Ronaldo e Leo Messi per la vittoria del Fifa The Best che viene assegnato questa sera alla Scala di Milano. Il difensore del Liverpool ha già vinto il premio come miglior calciatore della scorsa edizione della Champions League battendo l'attaccante della Juventus e quello del Barcellona. Questa sera cerca il bis nello storico teatro milanese anche se CR7 potrebbe non prendere parte alla cerimonia visto che domani la Juve gioca con il Brescia e che la squadra questa sera sarà in ritiro.