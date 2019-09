Poteva esserci solidarietà da Serie A, invece sia Edin Dzeko sia Aleksandar Kolarov hanno scelto seguendo un altro criterio. Quello vincente, della maggioranza, vedendo poi l'esito finale dei voti per il Fifa The Best, andato in scena ieri sera al teatro La Scala di Milano: i due senatori della Roma, infatti, hanno scelto prima Lionel Messi e poi Cristiano Ronaldo, assegnando quei punti in più che hanno poi contribuito alla vittoria dell'argentino.