Cristiano Ronaldo potrebbe non prendere parte alla serata di Gala di Milano Fifa The Best. L'attaccante portoghese dovrebbe essere in ritiro con la Juventus che domani sfida il Brescia. Sia lui che Matthijs de Ligt hanno bisogno dell'ok da parte di Maurizio Sarri per prendere parte all'evento e non è detto che CR7 sia a fianco di Messi e Van Dijk questa sera. La decisione di non presentarsi alla serata di gala potrebbe però anche dipendere dall'attaccante della Juventus. De Ligt è invece in lizza per entrare nella top 11 dell'anno.