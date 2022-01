Premio speciale per l'ex Juventus Cristiano Ronaldo. Ai Fifa Special Awards è stato premiato come miglior marcatore di tutti i tempi per le nazionali: "È un sogno, non avrei mai pensato di battere quel record che era di 109 reti. Sono a 115, addirittura avanti di sei. Sono orgoglioso di ricevere il premio, è un grande traguardo. Devo ringraziare i miei vecchi compagni di nazionale dal 2004, quando ho iniziato a rappresentare la selezione, fino a oggi".