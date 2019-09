Serata di Gala a Milano per il Fifa the Best che questa sera incoronerà il miglior calciatore dell'anno per la Fifa. In corsa ci sono Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool che l'ultima volta ha staccato i due concorrenti vincendo il premio come miglior calciatore della Champions League 2018/19, che ha alzato con i Reds. Tutti e tre, così come Matthijs de Ligt, in lizza per entrare nella top 11 dell'anno, sono attesi a Milano anche se, come riporta Il Corriere dello Sport, gli juventini avranno bisogno di un permesso da parte di Maurizio Sarri. Questa sera, infatti, i calciatori della Juventus saranno in ritiro a Brescia visto che domani si gioca nuovamente. Entrambi hanno bisogno di un "permesso lampo" per essere presenti all'evento e lasciare il ritiro di Brescia per qualche ora alla vigilia della partita.