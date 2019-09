. Il tecnico del Liverpool è stato premiato alla cerimonia in corso a Milano, al teatro alla Scala, e si è aggiudicato il titolo di Fifa "The Best" Men's Coach. Non una sorpresa per il tedesco, che ha portato i Reds a vincere la Champions League.Queste le sue parole al momento della premiazione: "Grazie a tutti, a partire dalla mia famiglia.. No, scherzo. Devo ringraziare la proprietà, ma soprattutto i giocatori: un allenatore è bravo quanto lo sono i suoi giocatori e io sono davvero orgoglioso di allenare un gruppo così fantastico. Voglio sfruttare questo palco:. Noi siamo dei fortunati, e ci sono tante persone che non sono così fortunate: posso annunciare con orgoglio che da oggi sono un membro della Common Goal Family. Se non sapete cosa sia, cercate su Google".