In attesa di scoprire chi sarà il vincitore del Fifa Awards più importante, sul palco de La Scala sono saliti gli undici giocatori scelti per la top della stagione. Ci sono anche i tre candidati al successo finale, Ronaldo, Van Dijk e Messi, ma c'è anche Matthijs de Ligt ad accompagnare CR7 come ambasciatore bianconero in questa speciale formazione. L'olandese ha ritirato di persona il premio, mentre CR7 non è presente. Ecco la lista: ​Alisson; De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk, Marcelo; Modric, De Jong, Mbappè, Messi, Hazard e Cristiano Ronaldo.