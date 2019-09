;Matthijs de Ligt c'è. Alla premiazione per il Fifa The Best, mancherà Ronaldo ma la Juventus resta ben rappresentata con il centrale olandese appena arrivato dall'Ajax.. Il primo è suo ex compagno nella stagione storica dello scorso anno dell'Ajax, il secondo invece uno dei tre favoriti, contro CR7 e Messi, per vincere il premio più ambito.