La Fifa è decisa, il Board sta lavorando al regolamento. Le cinque sostituzioni potrebbero essere realtà alla ripresa del calcio dopo il lungo stop forzato dall'emergenza coronavirus. Una decisione temporanea, per il momento, che potrebbe avere una data di scadenza: infatti, potrebbero essere ripristinate a tre alla fine del 2021. Una scelta dettata quindi dalla situazione attuale, che permetterà ai tecnici di avere due cambi in più: eppure, per non spezzettare eccessivamente il gioco, la Fifa dovrebbe mantenere tre slot per squadra per poter effettuare i cambi. Così, spetterà ai tecnici fare cambi multipli, qualora vorranno sfruttare tutti i cambi a disposizione.