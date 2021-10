, il celebre videogioco che appassiona milioni di tifosi di calcio nel mondo, presto potrebbe non chiamarsi più così. L'accordo decennale trae la FIFA, che concede il suo nome, potrebbe infatti non essere rinnovato: è in scadenza il prossimo anno e secondo il New York Times la FIFA vorrebbe rinegoziarlo chiedendo il doppio rispetto ai 150 milioni di dollari che riceve già annualmente da EA Sports. Una richiesta che ha fatto prendere in considerazione all'azienda la possibilità di cambiare nome: la conferma, seppure indiretta, arriva da un comunicato risalente al 7 ottobre, nel quale si leggeva che EA "si è impegnata a rivedere l’accordo sui diritti di denominazione con la FIFA, che è separato da tutte le altre partnership e licenze ufficiali del gioco".