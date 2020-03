Secondo riporta l’Ansa, La Fifa valuterà nei prossimi giorni se rinviare le prossime partite di qualificazione del Mondiale del 2022 e delle qualificazioni per la Coppa d’Asia 2023. Il problema è emerso in seguito alla diffusione del coronavirus, che ha avuto grosse ripercussioni sul calcio, tra stop delle partite, rinvii e porte chiuse, e potrà averne anche in futuro. L’agenzia riporta che la questione è stata argomento di discussione in una riunione tra dirigenti della Fifa e quelli della AFC (Asian football association), che hanno convenuto sul fatto che il benessere e la salute di tutte le persone rimangono la massima priorità. Per questo nei prossimi giorni, la Fifa si esporrà su un eventuale rinvio.