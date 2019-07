Perde la Juventus e crolla. L'EA Sports, azienda produttrice di FIFA, ha visto crollare il suo valore in borsa di ben 660 milioni di sterline, pari a 732 milioni di euro nelle ore successive all'annuncio della partnership esclusiva tra la Juve e Konami, con i bianconeri che saranno solo ed esclusivamente su PES 2020. Lo riporta SportBible, ribadendo che il motivo di tale perdita è da far risalire alla mancanza del nome originale dei Campioni d'Italia (sarà Piemonte Calcio), l dei kit ufficiali e dello stadio in FIFA 20.



Secondo CNBC, ieri le azioni di Electronic Arts sono calate del 3,28%, costando appunto oltre 700 milioni di euro, con il valore sceso a 71.42 sterline ad azione, con il complessivo di EA passato da 22,76 miliardi di sterline (15 luglio) a 22,1 miliardi di sterline il 16 luglio. Un crollo importante, che va a certificare come la presenza di Ronaldo, prima anche in copertina, e di tutta la Juventus possa far risentire anche il mercato dei videogiochi. In maniera importante.