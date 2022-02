La FIFA nelle ultime ore si sta schierando contro la Russia per la guerra iniziata all'Ucraina. La Federazione dovrebbe infatti vietare alla Russia di poter giocare le competizioni in casa. Tuttavia la Nazionale russa potrà comunque scendere in campo, su un campo neutro, rinunciando a bandiera e inno e non essendo chiamata Russia ma RFU acronimo di Unione Calcistica Russa.